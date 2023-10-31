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Слова володаря восьми Золотих м'ячів.

Восьмиразовий володар Золотого м'яча Ліонель Мессі підбив підсумки церемонії вручення нагороди, яка пройшла напередодні в Парижі.

"Я не знаю, чи найкращий я в історії, чи ні. Мене це не цікавить, не думаю про це. Для мене подарунок уже те, коли люди говорять або натякають, що я можу бути серед кращих. Це щось особливе.

Усі грають у футбол. Із самого дитинства кожен хоче стати професійним футболістом. Коли мені кажуть, що я можу бути серед найкращих, я цим дуже пишаюся", – сказав форвард Інтера Маямі.

Раніше повідомлялось, що відхід Ліонеля Мессі та Неймара негативно вплинув на кілька сфер життя ПСЖ.