Англія

Бразилець висловився про завершення кар'єри.

Захисник Челсі Тіаго Сілва зізнався, що поки не визначився зі своїм майбутнім.

"Кінець моєї кар'єри наближається, і це нелегко. Потрібно думати про те, коли ти закінчиш, який клуб буде останнім, треба думати про сім'ю, мої діти грають за Челсі.

Зараз я просто зосереджений на тому, щоби насолодитися останнім роком контракту з Челсі. Я не знаю, що відбудеться наступного року, але я дуже задоволений своєю кар'єрою", – сказав 39-річний захисник в коментарі Sky Italy.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що деякі гравці Челсі критикують Тіаго Сілву за відсутність лідерських якостей.