Німеччина

У німецькому гранді вражені талантом леверкунзеського Баєра.

Баєр Леверкузен проводить вражаючий старт сезону, перебуваючи після дев'яти турів Бундесліги в якості лідера турнірної таблиці з перевагою над Баварією в два очки.

Одним із ключових гравців "фармацевтів" є талановитий атакуючий півзахисник Флоріан Вірц, і генеральний директор мюнхенського гранда Ян-Крістіан Дрізен не скриває своєї захопленості талантом 20-річного німецького плеймейкера.

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"Вірц? Він точно дуже чудовий гравець! Чи є він трансферною ціллю для Баварії? Подивимося..." — сказав із посмішкою гендиректор Баварії в коментарі для журналіста Керрі Гау.

У поточному сезоні Флоріан Вірц провів за Баєр 13 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив п'ять голів та віддав вісім результативних передач.