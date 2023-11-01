Англія

Керманич Манчестер Юнайтед прокоментував психологічний стан команди.

Манчестер Юнайтед зіграє домашній матч 1/8 фіналу Кубка англійської ліги проти Ньюкасла на Олд Траффорд.

Напередодні протистояння головний тренер "Червоних дияволів" Ерік тен Гаг прокоментував настрій усередині його колективу.

"У Манчестер Юнайтед кожен наступний матч пов’язаний із високими очікуваннями та відповідними ризиками. Кожного дня на всіх, хто пов'язаний із цим клубом, чиниться тиск.

Але такими є місцеві вимоги та стандарти. Це — великий виклик, на який ми завжди повинні відповідати рішуче.

Хоча це й був не той початок сезону, на який ми всі розраховували, я впевнений, що у нас є достатньо таланту та настрою, як у колективу, щоб рухатись у правильному напрямку. Я вірю, що це лише питання часу, коли ми покажемо себе по-справжньому. Цей момент ще настане, я впевнений.

Я продовжую вірити в цих гравців і впевнений, що ми покращимо гру після важкого початку сезону. У неділю, особливо в першому таймі, ми продемонстрували хорошу дисципліну в захисті і створювали можливості для контратак, але не змогли скористатися цими шансами у вирішальні моменти гри", — заявив нідерландський фахівець.

Матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл відбудеться 1 листопада, о 22:00.