Стали відомі склади команд на Кубок англійської ліги.
Каземіро, getty images
01 листопада 2023, 21:27
В рамках поєдинку четвертого раунду Кубка англійської ліги Манчестер Юнайтед на своєму полі прийме Ньюкасл.
Тренерський штаб "червоних дияволів" довірив місце у складі Каземіро та Антоні Марсьялю.
Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Магвайр, Ліндельоф, Регілон — Маунт, Каземіро, Ганнібал — Антоні, Марсьяль, Гарначо
Запасні: Амрабат, Баїндир, Ван-Біссака, Гойлунд, Еванс, Еріксен, Мактоміней, Рашфорд, Фернандеш
Ньюкасл: Дубравка — Лівраменто, Дамметт, Таргет, Голл — Лонгстафф, Віллок, Жоелінтон — Рітчі, Діалло, Гордон
Запасні: Альмірон, Берн, Вілсон, Гімарайнш, Діалло, Каріус, Ласселс, Паркінсон, Тріпп'єр
Нагадаємо, що початок матчу заплановано на 22:15 за київським часом. Стежте за розвитком подій гри в нашій онлайн-трансляції.