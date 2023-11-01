В рамках поєдинку четвертого раунду Кубка англійської ліги Манчестер Юнайтед на своєму полі прийме Ньюкасл.

Тренерський штаб "червоних дияволів" довірив місце у складі Каземіро та Антоні Марсьялю.

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Магвайр, Ліндельоф, Регілон — Маунт, Каземіро, Ганнібал — Антоні, Марсьяль, Гарначо

Запасні: Амрабат, Баїндир, Ван-Біссака, Гойлунд, Еванс, Еріксен, Мактоміней, Рашфорд, Фернандеш

Ньюкасл: Дубравка — Лівраменто, Дамметт, Таргет, Голл — Лонгстафф, Віллок, Жоелінтон — Рітчі, Діалло, Гордон

Запасні: Альмірон, Берн, Вілсон, Гімарайнш, Діалло, Каріус, Ласселс, Паркінсон, Тріпп'єр

Нагадаємо, що початок матчу заплановано на 22:15 за київським часом. Стежте за розвитком подій гри в нашій онлайн-трансляції.