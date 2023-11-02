Англія

Челсі спробує виграти трофей.

Наставник Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував перемогу над Блекберном (2:0) в Кубку Англійської ліги та висловився щодо перемоги в турнірі.

"Ми маємо думати, що для нас це важливий турнір. Ми не граємо у єврокубках. Для нас це має стати можливістю перемогти, так само як Прем'єр-ліга та Кубок Англії, де ми стартуємо у січні.

Звичайно, ми маємо думати, що ми здатні виграти цей турнір", – сказав Почеттіно.

У чвертьфіналі Челсі зіграє на виїзді з Ньюкаслом.

Зазначимо, що чинний володар трофея, Манчестер Юнайтед, вилетів на попередньому етапі саме за підсумком поразки від Ньюкасла на Олд Траффорд.

Матчі 1/4 фіналу Кубка англійської ліги відбудуться одночасно 20 грудня, о 21:45.