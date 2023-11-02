Англія

Нідерландський тренер хоче виправити становище своєї команди.

Наставник МЮ Ерік тен Гаг прокоментував виліт з Кубка Англійської ліги від Ньюкасла (0:3).

"Наразі ми перебуваємо в поганому становищі. Я беру на себе відповідальність за це.

Я бачу у цьому виклик. Я боєць, і я беру участь у цьому бою, і я повинен бути впевнений, що поділю відповідальність зі своїми гравцями, і що ми триматимемося разом, боротимемося разом і добиватимемося кращих результатів.

Ми маємо все виправити. Це моя команда, і вона не досягає результатів. Я відповідаю. Як команда ми були недостатньо хороші, і які б не були причини, тут не може бути виправдань.

Ми повинні робити все краще, ми повинні підвищувати наші стандарти, тому що інакше ніколи не досягнемо потрібного рівня гри і не досягнемо результатів", – сказав головний тренер Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 0:3 Відео голів та огляд матчу Кубка англійської ліги