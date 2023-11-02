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Футболіст попрощався з командою.

Українець Денис Костишин попрощався з клубом Об'єднаної футбольної ліги (USL) Ель-Пасо Локомотив. У своєму Інстаграмі футболіст подякував одноклубникам на керівництву клубу.

"Хочу сказати спасибі команді за сезон! Ви тепло прийняли мене у свою родину. У нас була дуже хороша команда цього сезону, ми це неодноразово показували! Особлива подяка вболівальникам, ви та ваша підтримка були божевільними, дякую!

Бажаю кожній людині, яка належить до родини Локос, лише успіхів, перемог та міцного здоров’я! Люблю вас, хлопці. Успіхів у майбутньому", — написав Костишин.

Українець забив 4 голи та зробив 3 результативні передачі в 34 матчах за команду.