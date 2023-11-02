Іспанія

Тепер бразилець пов'язаним з клубом до 30 червня 2028 року.

Реал Мадрид на своєму офіційному сайті повідомив про підписання нового контракту з нападником Родріго.

Нова угода бразильця та "королівського клубу" розрахована до 30 червня 2028 року.

Родріго прийшов у Реал у 2019 році, коли йому було лише 18 років. Він дебютував за клуб 14 вересня, а 25 вересня забив свій перший гол.

За п’ять сезонів він провів 179 ігор, у яких забив 39 голів і виграв 8 титулів: 1 Лігу чемпіонів, 1 Клубний чемпіонат світу, 1 Суперкубок Європи, 2 чемпіонати Іспанії, 1 Кубок Іспанії та 2 Суперкубки Іспанії.

Раніше мадридці продовжили контракт з Вінісіусом.