Англія

Трансфер українця вважається невдалим для "червоних".

Видання FourFourTwo опублікувало свій рейтинг найгірших трансферів Ліверпуля. Українець Андрій Воронін, який належав "червоним" в період з 2007 по 2010 роки, опинився на 5 щаблі.

Топ-10 найгірших трансферів в історії Ліверпуля:

1. Пол Конческі – 4.5 мільйонів євро

2. Маріо Балотеллі – 20 млн

3. Енді Керолл – 41 млн

4. Ель Хаджи Діуф – 15 млн

5. Андрій Воронін – вільний агент

6. Шон Данді – 3 млн

7. Фабіо Боріні – 14 млн

8. Набі Кейта – 65 млн

9. Чарлі Адам – 9 млн

10. Альберто Аквілані – 20 млн

Воронін забивши лише шість голів у 40 іграх за Ліверпуль.