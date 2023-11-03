Трансфер українця вважається невдалим для "червоних".
АНДРІЙ ВОРОНІН, GETTY IMAGES
03 листопада 2023, 09:10
Видання FourFourTwo опублікувало свій рейтинг найгірших трансферів Ліверпуля. Українець Андрій Воронін, який належав "червоним" в період з 2007 по 2010 роки, опинився на 5 щаблі.
Топ-10 найгірших трансферів в історії Ліверпуля:
1. Пол Конческі – 4.5 мільйонів євро
2. Маріо Балотеллі – 20 млн
3. Енді Керолл – 41 млн
4. Ель Хаджи Діуф – 15 млн
5. Андрій Воронін – вільний агент
6. Шон Данді – 3 млн
7. Фабіо Боріні – 14 млн
8. Набі Кейта – 65 млн
9. Чарлі Адам – 9 млн
10. Альберто Аквілані – 20 млн
Воронін забивши лише шість голів у 40 іграх за Ліверпуль.