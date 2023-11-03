Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка України, що відбувся 2 листопада 2023 року, 17:00.
ОБОЛОНЬ — ВОРСКЛА, ФОТО ФК ОБОЛОНЬ КИЇВ
03 листопада 2023, 08:35
Ворскла зуміла розгромити Оболонь в 1/4 фіналу Кубка України з рахунком 3:0. Таким чином, полтавці стали останніми півфіналістами турніру. Нагадаємо, раніше перепустки в півфінал здобули Полісся, Шахтар та Чорноморець.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Оболонь — Ворскла у 1/4 фіналу Кубка України-2023/24:
Оболонь — Ворскла 0:3
Голи: Степанюк, 27, Кане, 44, Бацула, 69
Оболонь: Федорівський — Нагієв (Мединський, 46), Вовкун, Приймак, Лук’янчук, Прокопенко — Слободян, Косовський, Дубко (Карась, 46) — Суханов (Краснопір, 58), Тарануха (Груша, 64).
Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Корнієнко (Феліпе, 76), Крупський — Скляр (Юрченко, 75), Челядін — Кане (Островський, 88), Нестеренко, Бацула — Степанюк (Черниш, 89).
Попередження: Дубко, Суханов, Слободян — Крупський, Скляр