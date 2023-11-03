Англія

Іспанець близький до повернення.

Керманич Ліверпуля Юрген Клопп розповів, коли зможе залучити до гри Тьяго Алькантару, який переніс операцію після травми стегна та не грав у сезоні 2023/24. Також наставник надав інформацію щодо відновлення Стефана Байчетича.

"Ми не знаємо, коли повернеться Стефан Байчетич. Його молоде тіло все ще не готове. Він тренується індивідуально. Просто, на цю мить він не може допомогти.

З Тьяго все трохи інакше, ми не можемо поспішати з ним. Ймовірно, побачимо його вже на початку 2024 року. Не можу дочекатись на його повернення", — цитує наставника "червоних" офіційний сайт клубу.

Раніше повідомлялось, що Клопп хоче продовжити контракт з Алькантарою.