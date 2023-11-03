Іспанія

Аргентинець в захваті від гри француза.

Головний тренер Атлетико Дієго Сімеоне розчарований тим, що Антуан Грізманн посів 21 місце в голосуванні за Золотий м'яч.

"Я є частиною зростання Антуана, тому все, що я скажу, видасться безглуздим. Він видатний гравець, він доводив це протягом багатьох років, особливо останніх, нехай кожен каже, що хоче, бо це не зміниться", - сказав тренер.

Цього сезону він провів більше десятка матчів в усіх можливих турнірах та забив 9 голів.

Раніше повідомлялось, що Антуан Грізманн може перейти до представника МЛС Лос-Анджелес Гелаксі.