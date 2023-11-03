Україна

Кияни та донеччани визначились з формами.

Сьогодні в Києві відбудеться матч 13-го туру VBET Ліги, у якому Динамо прийматиме на домашній арені донецький Шахтар.

Гра на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського розпочнеться о 17:00. Вранці в день матчу в конференц-залі динамівської арени відбулася нарада з організаційних питань. Серед іншого було погоджено, у яких формах проведуть матч команди.

Динамівці зіграють у домашньому комплекті білого кольору, воротар проведе матч у салатовій формі. Гості вийдуть на поле у помаранчево-чорних футболках, чорних шортах та гетрах, голкіпер Шахтаря гратиме у червоній формі.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Динамо — Шахтар.