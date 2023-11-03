Англія

"Сині" ще не визначились із трансферними цілями на найближче вікно.

Лондонський Челсі не зацікавлений у придбанні воротаря Арсеналу Аарона Рамсдейла, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 25-річний англієць не входить до списку інтересів "синіх" і жодних переговорів між клубами не існує.

При цьому зазначається, що команда Мауріс Почеттіно ще не визначилася з цілями на найближче трансферне вікно в січні.

Цього сезону Рамсдейл провів сім матчів, з яких два на нуль при восьми пропущених м'ячах.