"Сині" ще не визначились із трансферними цілями на найближче вікно.
Аарон Рамсдейл, Getty Images
03 листопада 2023, 14:18
Лондонський Челсі не зацікавлений у придбанні воротаря Арсеналу Аарона Рамсдейла, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, 25-річний англієць не входить до списку інтересів "синіх" і жодних переговорів між клубами не існує.
При цьому зазначається, що команда Мауріс Почеттіно ще не визначилася з цілями на найближче трансферне вікно в січні.
Цього сезону Рамсдейл провів сім матчів, з яких два на нуль при восьми пропущених м'ячах.