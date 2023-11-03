Англія

Українець забивав у матчах проти Фулгема та Арсеналу.

Лондонський Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про старт голосування за звання найкращого гола за підсумками жовтня.

Примітно, що у голосуванні беруть участь забиті м'ячі у виконанні основної команди, молодіжної та жіночої.

Всього номіновано сім голів, два з яких забив український вінгер Михайло Мудрик, який забивав у ворота Фулгема (2:0) та Арсеналу (2:2).

Крім нього з основної команди присутній м'яч Ніколаса Джексона у ворота Бернлі (4:1), а також три м'ячі від жінок та один від молоді.

Проголосувати за одного із кандидатів можна на сайті "синіх".

Свій наступний матч Челсі проведе проти Тоттенгема. Гра відбудеться 6 листопада о 22:00 за київським часом.