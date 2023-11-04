Англія

Нападник не зумів дограти матч.

У рамках одинадцятого туру чемпіонату Англії Манчестер Сіті обіграв Борнмут (6:1).

У цьому поєдинку травму зазнав Ерлінг Голанд.

Нападник господарів зазнав пошкодження незадовго до завершення першого тайму. Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола замінив його у перерві, випустивши Філіпа Фодена.

Ступінь серйозності травми наразі невідома.

У поточному сезоні Голанд провів 11 матчів в АПЛ: на його рахунку 11 голів та два асисти.