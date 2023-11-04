Нападник не зумів дограти матч.
ЕРЛІНГ ГОЛАНД, GETTY IMAGES
04 листопада 2023, 18:58
У рамках одинадцятого туру чемпіонату Англії Манчестер Сіті обіграв Борнмут (6:1).
У цьому поєдинку травму зазнав Ерлінг Голанд.
Нападник господарів зазнав пошкодження незадовго до завершення першого тайму. Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола замінив його у перерві, випустивши Філіпа Фодена.
Ступінь серйозності травми наразі невідома.
У поточному сезоні Голанд провів 11 матчів в АПЛ: на його рахунку 11 голів та два асисти.