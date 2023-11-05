Гравець цікавиться півзахисником національної збірної Англії.
Келвін Філліпс - Getty Images
05 листопада 2023, 16:57
Півзахисник Манчестер Сіті Келвін Філліпс став трансферною ціллю номер один для Ювентуса взимку - повідомляє ресурс Daily Mail.
Клуб планує підписати футболіста в січні, проте деталі трансферу поки що невідомі.
Тоттенгем також хоче підписати Філліпса. Лондонський колектив сподівається підсилити центр поля, особливо в контексті можливого переходу П'єра-Еміля Гейб'єрга до команди з Турину.
Келвін не грає вагомої ролі у Манчестер Сіті. Цього сезону він провів лише 7 матчів в усіх можливих турнірах.