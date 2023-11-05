Англія

Гравець цікавиться півзахисником національної збірної Англії.

Півзахисник Манчестер Сіті Келвін Філліпс став трансферною ціллю номер один для Ювентуса взимку - повідомляє ресурс Daily Mail.

Клуб планує підписати футболіста в січні, проте деталі трансферу поки що невідомі.

Тоттенгем також хоче підписати Філліпса. Лондонський колектив сподівається підсилити центр поля, особливо в контексті можливого переходу П'єра-Еміля Гейб'єрга до команди з Турину.

Келвін не грає вагомої ролі у Манчестер Сіті. Цього сезону він провів лише 7 матчів в усіх можливих турнірах.