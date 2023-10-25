Італія

Нова угода з футболістом розрахована до літа 2028 року.

Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту із захисником Федеріко Гатті.

Нова угода з 25-річним італійцем розрахована до літа 2028 року.

Нагадаємо, Федеріко виступає за "стару синьйору" з минулого року, коли перебрався з Фрозіноне.

Цього сезону Гатті провів сім поєдинків, у яких забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Ювентус планує оренду Гейб'єрга з подальшою можливістю викупу літом.