Нова угода з футболістом розрахована до літа 2028 року.
Федеріко Гатті, ФК Ювентус
25 жовтня 2023, 21:14
Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту із захисником Федеріко Гатті.
Нова угода з 25-річним італійцем розрахована до літа 2028 року.
Нагадаємо, Федеріко виступає за "стару синьйору" з минулого року, коли перебрався з Фрозіноне.
Цього сезону Гатті провів сім поєдинків, у яких забив один гол.
Раніше повідомлялося, що Ювентус планує оренду Гейб'єрга з подальшою можливістю викупу літом.