Англія

Півзахисник розповів щодо трансферу в команду.

Раян Гравенберх прокоментував літній трансфер до Ліверпуля - повідомляє Viaplay.

"Коли Клопп подзвонив, він розповів мені свій план, і далі все пішло досить швидко. Це було справді найважливіше, чого я хотів. Можу сказати, що Клопп виконує свої обіцянки краще, ніж Баварія, насправді так!".

Раян перейшов до англійського гранда минулого літа за 40 мільйонів євро.

Цього сезону він провів 11 матчів в усіх можливих турнірах та зробив чотири результативні дії.