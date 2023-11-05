Півзахисник розповів щодо трансферу в команду.
Раян Гравенберх - Getty Images
05 листопада 2023, 17:56
Раян Гравенберх прокоментував літній трансфер до Ліверпуля - повідомляє Viaplay.
"Коли Клопп подзвонив, він розповів мені свій план, і далі все пішло досить швидко. Це було справді найважливіше, чого я хотів. Можу сказати, що Клопп виконує свої обіцянки краще, ніж Баварія, насправді так!".
Раян перейшов до англійського гранда минулого літа за 40 мільйонів євро.
Цього сезону він провів 11 матчів в усіх можливих турнірах та зробив чотири результативні дії.