Раян Гравенберх прокоментував літній трансфер до Ліверпуля - повідомляє Viaplay

"Коли Клопп подзвонив, він розповів мені свій план, і далі все пішло досить швидко. Це було справді найважливіше, чого я хотів. Можу сказати, що Клопп виконує свої обіцянки краще, ніж Баварія, насправді так!". 

Раян перейшов до англійського гранда минулого літа за 40 мільйонів євро. 

Цього сезону він провів 11 матчів в усіх можливих турнірах та зробив чотири результативні дії. 