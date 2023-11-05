Україна: Перша ліга

Мирон Богданович розкритикував гравців Карпат.

Наставник Карпат Мирон Маркевич прокоментував поразку від Епіцентру (2:3) в матчі Першої Ліги.

"Такі матчі не можна програвати. Ми мали перевагу, але поступилися. У нас знову виникли проблеми в обороні.

Деякі футболісти не виправдовують наші сподівання. Звичайно, працюватимемо у цьому напрямку. Сьогодні не зміг вийти на поле Євген Підлепенець. Для нас це серйозна втрата.

Епіцентр продемонстрував величезне бажання. У нас були моменти, проте ми їх не використали. Нам треба шукати нападників і реалізовувати свою перевагу. Слід проаналізувати цей матч і зробити правильні висновки", - сказав Маркевич.