Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального півзахисника Раяна Гравенберха, права на якого раніше належали мюнхенській Баварії.

21-річний нідерландець підписав із "червоними" повноцінний довгостроковий контракт, точні терміни якого не уточнюються.

За неофіційною інформацією, трансфер Гравенберха коштував Ліверпулю 40 мільйонів євро.

