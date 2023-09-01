Англія

Мерсісайдці посилилися нідерландським півзахисником Баварії.

Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального півзахисника Раяна Гравенберха, права на якого раніше належали мюнхенській Баварії.

21-річний нідерландець підписав із "червоними" повноцінний довгостроковий контракт, точні терміни якого не уточнюються.

За неофіційною інформацією, трансфер Гравенберха коштував Ліверпулю 40 мільйонів євро.

We have completed the signing of midfielder Ryan Gravenberch from Bayern Munich on a long-term contract, subject to a work permit. 🙌 — Liverpool FC (@LFC) September 1, 2023

У минулому сезоні Раян Гравенберх провів за Баварію 33 матчі у всіх турнірах (937 хвилин), у яких він забив один гол, віддав один асист та заробив одне попередження.

Він усього тричі виходив з перших хвилин у Бундеслізі, тому залишався невдоволеним кількістю свого ігрового часу.