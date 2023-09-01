Мерсісайдці посилилися нідерландським півзахисником Баварії.
Раян Гравенберх, ФК Ліверпуль
01 вересня 2023, 23:46
Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального півзахисника Раяна Гравенберха, права на якого раніше належали мюнхенській Баварії.
21-річний нідерландець підписав із "червоними" повноцінний довгостроковий контракт, точні терміни якого не уточнюються.
За неофіційною інформацією, трансфер Гравенберха коштував Ліверпулю 40 мільйонів євро.
У минулому сезоні Раян Гравенберх провів за Баварію 33 матчі у всіх турнірах (937 хвилин), у яких він забив один гол, віддав один асист та заробив одне попередження.
Він усього тричі виходив з перших хвилин у Бундеслізі, тому залишався невдоволеним кількістю свого ігрового часу.