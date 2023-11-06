Англія

Тренер розповів про виступи англійського клубу.

Хосеп Гвардіола розповів про виступи Манчестер Сіті - цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Настрій у нашій команді — найкращий, який я пам’ятаю за багато-багато років. Гвардіол? Відмінний гравець. Я дуже радий, що ми змогли підписати його, він чудовий хлопець і гравець".

Колектив розгромив Борнмут з рахунком 6:1 завдяки голу та чотирьом асистам Жеремі Доку.

Хосеп похвалив і іншого підопічного Бернарду Сілву та сказав, що був радий, коли він залишився на Етіхад Стедіум.