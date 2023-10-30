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Думка іменитого іспанського тренера.

Наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловив свою думку щодо майбутнього переможця нагороди Золотий м'яч 2023.

"Я дуже симпатизую і Мессі, і Голанду. Якщо Мессі переможе, то це буде справедлива перемога через чемпіонат світу. Якщо Голанд виграє, це буде справедливо через сезон, який він провів.

Цього року треба дати дві нагороди! Вони обидва заслуговують на перемогу", – сказав головний тренер Манчестер Сіті.

Сьогодні, 30 жовтня, в Парижі назвуть найкращого гравця та гравчиню минулого сезону. Початок — о 21:45 за київським часом. Слідкувати за всіма подіями церемонії нагородження можна тут.