Ліга Європи

Реакція команди на невдалі результати.

Захисник Ліверпуль Джо Гомес прокоментував поразку від Тулузи (2:3) у груповому етапі Ліги Європи.

"Нам потрібно краще захищатись і раніше входити в гру. Все було у наших руках – ми могли спробувати достроково вийти у євровесну. Потрібно взяти себе в руки та рухатися далі. Розчаровані, але ми маємо ще два матчі, щоб кваліфікуватися", – сказав Гомес.

Нагадаємо, на вихідних команда зіграла внічию з Лутоном (1:1), повністю переважаючи суперника по ходу зустрічі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Тулуза — Ліверпуль в 4 турі Ліги Європи.