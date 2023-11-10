Англія

Футболіст перебуває під опікою фахівців, які надають йому необхідну підтримку.

Нападник Бернлі Лайл Фостер тимчасово не зможе допомагати своїй команді у майбутніх матчах англійської Прем'єр-ліги через рішення призупинити кар'єру. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Причина такого несподіваного вирішення – проблеми з психікою, через що 23-річному південноафриканцю довелося звернутися до фахівців.

В даний час Фостер знаходиться під наглядом фахівців, які надають йому підтримку та догляд, необхідні для повного одужання.

Кожен четвертий мешканець Англії щорічно стикається із проблемами психічного здоров'я. За даними PFA, понад 75% футболістів стикалися із тими чи іншими проблемами психічного здоров'я.

Цього сезону Фостер провів вісім поєдинків, у яких забив три м'ячі та віддав дві гольові передачі.