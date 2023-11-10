Україна

Бразилець приймав участь у маніпуляціях результатами футбольних заходів.

Чорноморець на своєму офіційному сайті оголосив про вимушений звільнення півзахисника Дади Бельмонте Перейри.

"Чорноморець зупиняє дію угоди з бразильським півзахисником Дадою Бельмонте. Ми вдячні південноамериканському легіонеру, що в цей непростий для країни час він приїхав до Одеси, приєднався до нашої команди і приносив їй користь.

За відносно короткий проміжок часу Дада відзначився результативними діями за Чорноморець і в чемпіонаті, і в Кубку України. Дада швидко став в команді своїм, не дивлячись на мовний бар'єр. Клуб бажає гравцю успіхів в подальшій кар'єрі і, не дивлячись ні на що, триматися позитивної хвилі і високого рівня гри

Прощаємось із Дадою через незалежні від нас обставини. Головна і єдина причина — в рішенні головної футбольної інстанції ФІФА щодо самого футболіста", — говориться у заяві клубу.

За інформацією ЗМІ, ФІФА покарала Даду баном на 600 днів за маніпулювання результатами футбольних матчів.

Нинішнього сезону 26-річний бразилець провів 10 матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.

Після 12 турів Чорноморець набрав 19 очок і посідає шосте місце у турнірній таблиці УПЛ.