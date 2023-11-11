Для українського форварда це був дебютний асист у Чемпіоншипі.
Сандерленд - Бірмінгем, Getty Images
11 листопада 2023, 16:52
У матчі 16 туру англійського Чемпіоншипу Сандерленд на своєму полі впевнено обіграв Бірмінгем із рахунком 3:1.
У складі переможців голами відзначилися Джоб Беллінгем та Аділь Аушиш, а ще один м'яч на рахунку Діона Сандерсона, який зрізав сферу у свої ворота. За гостей єдиний гол забив Кодзі Мійосі.
Також зазначимо, що у моменті з голом Беллінгема результативну передачу віддав український форвард Назарій Русин, який вийшов у стартовому складі "чорних котів" та відіграв на полі 61 хвилину.
Для українця це була перша результативна дія в Чемпіоншипі, де він відіграв вісім матчів.
Після 16 турів Сандерленд набрав 26 очок і посідає шосте місце в турнірній таблиці Чемпіоншипу, а Бірмінгем має 19 балів і 15 рядок.