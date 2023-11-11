Англія

Український захисник забив свій другий м'яч у складі "ірисок" цього сезону.

В даний час проходить поєдинок 12 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Крістал Пелес на своєму полі приймає Евертон.

Вже на першій хвилині команда Шона Дайча відкрила рахунок у матчі, а автором результативного удару головою став український захисник Віталій Миколенко, якому асистував Джек Гаррісон.

🚨🚨| GOAL: Mykolenko gives Everton the lead!



Crystal Palace 0-1 Everton pic.twitter.com/9BltpR79QV — CentreGoals. (@centregoals) November 11, 2023

Для 24-річного українця цей гол став другим у нинішньому сезоні АПЛ, у якому він провів вісім матчів. Ще три матчі були у Кубку англійської ліги.

Також зазначимо, що Миколенко забив у другому матчі поспіль – до цього українець вразив ворота Брайтона.

Стежити за перебігом протистояння Крістал Пелес — Евертон можна на Football.ua.