Український захисник забив свій другий м'яч у складі "ірисок" цього сезону.
Віталій Миколенко, Getty Images
11 листопада 2023, 17:15
В даний час проходить поєдинок 12 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Крістал Пелес на своєму полі приймає Евертон.
Вже на першій хвилині команда Шона Дайча відкрила рахунок у матчі, а автором результативного удару головою став український захисник Віталій Миколенко, якому асистував Джек Гаррісон.
Для 24-річного українця цей гол став другим у нинішньому сезоні АПЛ, у якому він провів вісім матчів. Ще три матчі були у Кубку англійської ліги.
Також зазначимо, що Миколенко забив у другому матчі поспіль – до цього українець вразив ворота Брайтона.
Стежити за перебігом протистояння Крістал Пелес — Евертон можна на Football.ua.