Англія

Обидва українські захисники потрапили до стартових складів своїх команд на матчі АПЛ.

Сьогодні, 11 листопада, відбудуться матчі 12 туру англійської Прем'єр-ліги, у яких візьмуть участь українські футболісти.

У першій грі лондонський Арсенал на своєму полі прийме Бернлі. Тренерський штаб "канонірів" на чолі з Мікелем Артетою вже визначився зі стартовим складом і він довірив місце в основі українцю Олександру Зінченку.

Для 26-річного українця це буде 16 матч цього сезону, який поки проходить без результативних дій.

У другій грі Евертон у гостях зіграє проти Крістал Пелес. У стартовому складі "ірисок" під керівництвом Шона Дайча на поле вийде український захисник Віталій Миколенко.

Для 24-річного українця це буде 11 матч цього сезону, в якому він забив один гол.

Нагадаємо, обидва матчі АПЛ розпочнуться о 17:00 за київським часом.