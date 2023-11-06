Англія

Український захисник поділився своїми думками після гри з Брайтоном.

Захисник Евертона Віталій Миколенко прокоментував нічийний результат у матчі АПЛ проти Брайтона (1:1), у якому він відзначився голом.

"Я розчарований. Ми зіграли добре та заслужили три очки. Ми були сильними, а вболівальники справді зіграли свою роль. Думаю, у підсумку нам не пощастило.

Брайтон — важкий суперник. Нам довелося пристосуватися, щоб звести їх нанівець. Наполегливо працювати в обороні та підтримувати хороший ритм. Я думаю, що наш ігровий план спрацював добре. Ми не заслуговували на те, щоб суперник зрівняв рахунок. Це було нещастя.

Ми зростаємо щотижня як команда, ви можете це бачити. Наші вболівальники, сподіваюся, теж це побачать. Ми щодня наполегливо працюємо разом на тренуваннях, щоб на вихідних добре виступити та подарувати позитивні результати.

Я намагаюся грати в кожній грі на сто відсотків, я все ще хочу ставати краще, і я щодня працюю, щоб продовжувати вдосконалюватися. Я хочу допомагати своїм одноклубникам і робити все для цієї команди.

Прем’єр-ліга — це важка ліга, можливо, найкраща у світі. Потрібен час, щоб адаптуватися, але у мене є чудові партнери по команді, і я думаю, що ми сильна команда, яка грає добре. Я хочу продовжувати намагатися робити свій внесок у це.

Це дивовижне відчуття — забивати на Гудісон Парк. Два роки тому я не міг уявити, що досягну цього. Голи — це те, що я хотів би додати більше до своєї гри, і я сподіваюся, що це початок багатьох інших моїх м’ячів за клуб", - наводить слова Миколенка прес-служба "ірисок".

Після 11 турів Евертон набрав 11 очок і посідає 16 місце у турнірній таблиці АПЛ.