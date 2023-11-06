Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 5 листопада 2023 року, 18:30.

У матчі 11 туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль у гостях не зміг обіграти Лутон і навіть був дуже близьким до поразки.

Матч закінчився із рахунком 1:1. Господарі поля відкрили рахунок на 80 хвилині зусиллями Чонга, але команда Юргена Клоппа боролася до кінця і на п'ятій компенсованій хвилині Луїс Діас зрівняв цифри на табло.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лутон — Ліверпуль в 11 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Лутон – Ліверпуль 1:1

Голи: Чонг 80 – Діас 90+5

Лутон: Камінскі – Ошо, Локʼєр, Менгі – Каборе, Барклі, Накамба, Таунсенд (Чонг 61), Дауті – Морріс (Адебайо 75), Огбене (Браун 80).

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Гомес (Цімікас 67) – Гравенберх (Луїс Діас 84), Макаллістер, Собослай (Еллліот 66) – Салах, Нуньєс, Жота (Гакпо 66).

Попередження: Накамба 44 – Макаллістер 54.