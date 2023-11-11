Англія

Команда Анге Постекоглу провела важкий матч і була близька до перемоги, але провалила останні хвилини.

У матчі 12 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем у гостях не лише не втримав перемогу над Вулвергемптоном, а й програв із рахунком 1:2.

Рахунок у матчі був відкритий на третій хвилині, коли Бреннан Джонсон скористався передачею Педро Порро.

Загалом за грою перевага мала господарі поля, які активно атакували, але довгий час не могли забити у ворота команди Анге Постекоглу.

Однак на першій компенсованій хвилині результативним ударом у складі "вовків" відзначився Пабло Сарабія, а через сім хвилин — на сьомій доданій хвилині перемогу господарям приніс гол у виконанні Маріо Леміни, якому асистував Сарабія.

Після 12 турів Тоттенгем посідає друге місце в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від Манчестер Сіті на один бал, але "містяни" мають гру в запасі. У "вовків" 15 балів та 12 рядок.

Вулвергемптон — Тоттенгем 2:1

Голи: Сарабія, 90+1, Леміна, 90+7 — Джонсон, 3.

Вулвергемптон: Са — Семеду (Доерті, 66), Доусон, Кілман, Тоті — Хван, Леміна, Гомеш (Сарабія, 87), Аїт-Нурі (Дойл, 87) — Бельгард (Калайджич, 73) — Кунья.

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Даєр, Девіс, Емерсон — Гейб'єрг, Біссума (Ло Чельсо, 76), Сарр (Бентанкур, 63) — Кулушевські, Сон, Джонсон (Хіль, 75).

Попередження: Доусон, Доерті — Емерсон, Біссума, Бентанкур.