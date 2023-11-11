Англія
11 листопада 2023, 21:34
Борнмут із Забарним скористався знекровленим станом Ньюкасла
Команда Андоні Іраоли вийшла із зони вильоту.
Борнмут — Ньюкасл, Getty Images
11 листопада 2023, 21:34
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Борнмут — Ньюкасл 2:0
Голи: Соланке, 60, 73
Борнмут: Нето — Ааронс (Сміт, 68), Забарний, Сенесі, Келлі — Таверньє (Ротвелл, 90+5), Кук — Семеньйо (Уаттара, 80), Крісті, Клюйверт (Сіністерра, 68) — Соланке.
Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Ласселс, Шер, Голл (Лівраменто, 46) — Лонгстафф, Майлі (Паркінсон, 66), Віллок (Крафт, 90+4) — Альмірон (Рітчі, 31), Гордон, Жоелінтон.
Попередження: Кук, Сенесі — Ласселс