Англія

Клуб хоче підписати досвідченого захисника.

Андреас Крістенсен може перейти до Ньюкаслу - повідомляє Sport.

Барселона через Фінансові проблеми може бути змушена продати декілька гравців. Окрім кандидатури датського захисника розглядається продаж Ансу Фаті.

Андреас не показував впевнений футбол, програючи конкуренцію Жулю Кунде та Рональду Араухо. Центральний захисник перейшов до Барселони влітку 2022 року.

Також залишити команду може Маркос Алонсо, яким цікавиться мадридський Атлетіко.