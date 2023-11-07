Іспанія

Клуб планує запросити досвідченого латераля влітку.

Атлетіко може підписати Маркоса Алонсо - повідомляє сайт FootballTransfers.

Латераль роздумує над тим, щоб піти з Барселони наступного літа, коли завершиться його контракт.

Оскільки головний тренер Хаві Ернандес більше не покладається на Алонсо так сильно, як минулого сезону, Барселона навряд чи запропонує йому продовження контракту, що дозволить йому знайти новий клуб у 2024 році.

Перемовини з мадридським колективом вже тривають, проте жодної конкретики поки що немає.

Цього сезону він провів лише 6 матчів в усіх можливих турнірах.