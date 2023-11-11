Англія

Українець забив гол у цьому поєдинку.

У матчі 12-го туру чемпіонату Англії Крістал Пелес на своєму полі приймав Евертон.

Миколенко та Зінченко — найкращі гравці своїх команд у матчах проти Крістал Пелес та Бернлі

У цьому поєдинку на другій хвилині гри голом відзначився Віталій Міколенко.

До вашої уваги нарізка найкращих дій українця у вищезгаданому поєдинку:

Після 12 ігор Евертон набрав 14 очок і посідає 14 місце в АПЛ, а у Крістал Пелес — 15 балів та 12 рядок.