Англія 11 листопада 2023, 23:45 Найкращі моменти Миколенка в матчі з Крістал Пелес Українець забив гол у цьому поєдинку. Віталій Миколенко, Getty Images 11 листопада 2023, 23:45 У матчі 12-го туру чемпіонату Англії Крістал Пелес на своєму полі приймав Евертон. Миколенко та Зінченко — найкращі гравці своїх команд у матчах проти Крістал Пелес та Бернлі У цьому поєдинку на другій хвилині гри голом відзначився Віталій Міколенко. До вашої уваги нарізка найкращих дій українця у вищезгаданому поєдинку: Після 12 ігор Евертон набрав 14 очок і посідає 14 місце в АПЛ, а у Крістал Пелес — 15 балів та 12 рядок. Люди Віталій Миколенко Команди Евертон Крістал Пелес Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте