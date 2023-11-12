Англія

Керманич Евертона прокоментував виступ українського виконавця.

У дванадцятому турі англійської Прем’єр-ліги Евертон у гостьовому матчі здолав лондонський Крістал Пелес.

Крістал Пелес — Евертон 2:3 Відео голів та огляд матчу 11.11.2023

Головний тренер "ірисок" Шон Дайч після завершення протистояння оцінив виступ українського захисника Віталія Миколенка, на рахунку якого один із забитих м’ячів.

"Я дуже радий із приводу чергового м’яча Миколенка. Мико — гольова машина. Він ледь не оформив дубль, коли пробив у стійку.

Зараз він насолоджується футболом та добре адаптувався до того, що відбувається навколо, призвичаївся до команди і дуже добре працює", — заявив англійський фахівець.

Нагадаємо, що за цей матч Віталій отримав найкращу оцінку серед усіх гравців команди Шона Дайча.

У наступному турі Евертон прийматиме Манчестер Юнайтед.