Українець відзначився забитим голом у ворота Бернлі.
Олександр Зінченко, Getty Images
13 листопада 2023, 11:19
Статистичний портал WhoScored представив символічну збірну за підсумками 12 туру англійської Прем'єр-ліги.
До кращих потрапив український захисник Арсеналу Олександр Зінченко, який провів якісний матч проти Бернлі (3:1), у якому він відзначився ефектним голом.
За свої дії 26-річний українець отримав оцінку у 8,8 балів. Це третя оцінка у збірній.
Нинішнього сезону Зінченко провів 16 матчів, у яких забив один гол.
Раніше своїми емоціями після гри з Бернлі поділився головний тренер "канонірів" Мікель Артета.