Англія

Українець відзначився забитим голом у ворота Бернлі.

Статистичний портал WhoScored представив символічну збірну за підсумками 12 туру англійської Прем'єр-ліги.

До кращих потрапив український захисник Арсеналу Олександр Зінченко, який провів якісний матч проти Бернлі (3:1), у якому він відзначився ефектним голом.

За свої дії 26-річний українець отримав оцінку у 8,8 балів. Це третя оцінка у збірній.

Нинішнього сезону Зінченко провів 16 матчів, у яких забив один гол.

Раніше своїми емоціями після гри з Бернлі поділився головний тренер "канонірів" Мікель Артета.