Склад національної команди доповнили два захисники — Мануель Лаццарі та Крістіано Бірагі.
Крістіано Бірагі, Getty Images
14 листопада 2023, 13:45
Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті докликав до національної команди двох футболістів. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу Італії.
Напередодні була інформація, що склад "адзуррі" залишили воротар Алекс Мерет, два захисники Давіде Калабрія та Рафаель Толой, а також півзахисник Мануель Локателлі.
Натомість заявку збірної доповнили два гравці лінії оборони — Мануель Лаццарі з Лаціо та Крістіано Бірагі з Фіорентини.
Нагадаємо, у вирішальних матчах відбору Євро-2024 Італія зіграє проти Північної Македонії (17 листопада) та України (20 листопада).
Раніше наставник збірної Італії Лучано Спаллетті розповів про підготовку команди.