Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Склад національної команди доповнили два захисники — Мануель Лаццарі та Крістіано Бірагі.

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті докликав до національної команди двох футболістів. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу Італії.

Напередодні була інформація, що склад "адзуррі" залишили воротар Алекс Мерет, два захисники Давіде Калабрія та Рафаель Толой, а також півзахисник Мануель Локателлі.

Натомість заявку збірної доповнили два гравці лінії оборони — Мануель Лаццарі з Лаціо та Крістіано Бірагі з Фіорентини.

Нагадаємо, у вирішальних матчах відбору Євро-2024 Італія зіграє проти Північної Македонії (17 листопада) та України (20 листопада).

Раніше наставник збірної Італії Лучано Спаллетті розповів про підготовку команди.