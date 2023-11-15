Капітан Ліверпуля вірить, що мерсисайдці здатні поборотись за чемпіонство в цьому сезоні.
ВІРДЖИЛ ВАН ДЕЙК, GETTY IMAGES
15 листопада 2023, 10:30
Захисник Ліверпуля Вірджіл ван Дейк висловився щодо боротьби за чемпіонство в АПЛ в цьому сезоні.
"Сподіваюся на те, що Ліверпуль може боротись з Манчестер Сіті.
Я окинув поглядом нашу роздягальню в неділю і подумав, що у нас команда U23. Але майстерність у нас все одно є.
Подивимося. Нам потрібні крапелька везіння, відсутність травм та стабільність.
Загалом цього сезону справи йдуть добре, але результат не вирішується в листопаді, ще багато може статися", – сказав захисник Ліверпуля в коментарі Manchester Evening News.
Після 12 турів Ліверпуль посідає друге місце, відстаючи від Манчестер Сіті на одне очко.