Англія

Капітан Ліверпуля вірить, що мерсисайдці здатні поборотись за чемпіонство в цьому сезоні.

Захисник Ліверпуля Вірджіл ван Дейк висловився щодо боротьби за чемпіонство в АПЛ в цьому сезоні.

"Сподіваюся на те, що Ліверпуль може боротись з Манчестер Сіті.

Я окинув поглядом нашу роздягальню в неділю і подумав, що у нас команда U23. Але майстерність у нас все одно є.

Подивимося. Нам потрібні крапелька везіння, відсутність травм та стабільність.

Загалом цього сезону справи йдуть добре, але результат не вирішується в листопаді, ще багато може статися", – сказав захисник Ліверпуля в коментарі Manchester Evening News.

Після 12 турів Ліверпуль посідає друге місце, відстаючи від Манчестер Сіті на одне очко.