Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Думка Данила Сікана про "Скуадру Адзурру".

Нападник збірної України Данило Сікан висловився перед майбутнім матчем із командою Італії у кваліфікації Євро-2024.

"Готуємось до дуже важливого матчу з Італією і це дуже добре, що всі забивають голи.

Перша гра з італійцями? Багато нюансів є в цьому матчі і я вважаю, що збірна впоралась з італійцями дуже добре, не дивлячись на те, що вони програли. Але у нас є матч-реванш.

Кого б виділив в Італії? Багато футболістів хороших. Распадорі дуже швидкий, постійно з м’ячем на нозі, неприємний нападник. Та й Італія дуже неприємна команда, вони такі складні на полі. Всі такі кусючі, тяжко з ними грати", — цитує Сікана ВЗБІРНА.

Матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада у Леверкузені. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.