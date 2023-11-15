Думка Данила Сікана про "Скуадру Адзурру".
Данило Сікан, скрін з ютуб-каналу Взбірна
15 листопада 2023, 09:51
Нападник збірної України Данило Сікан висловився перед майбутнім матчем із командою Італії у кваліфікації Євро-2024.
"Готуємось до дуже важливого матчу з Італією і це дуже добре, що всі забивають голи.
Перша гра з італійцями? Багато нюансів є в цьому матчі і я вважаю, що збірна впоралась з італійцями дуже добре, не дивлячись на те, що вони програли. Але у нас є матч-реванш.
Кого б виділив в Італії? Багато футболістів хороших. Распадорі дуже швидкий, постійно з м’ячем на нозі, неприємний нападник. Та й Італія дуже неприємна команда, вони такі складні на полі. Всі такі кусючі, тяжко з ними грати", — цитує Сікана ВЗБІРНА.
Матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада у Леверкузені. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.