Англія

Португалець — про легенду сучасного футболу.

Форвард Ліверпуля Діогу Жота розповів, що бере приклад з Кріштіану Роналду та вірить, що з віком його результативність стане кращою.

"Коли ти молодий, у тебе багато енергії, але ти все одно робиш багато помилок, а з досвідом завжди вчишся. Наприклад, я завжди рівняюсь на Роналду в цьому плані. Думаю, він забив більше голів після 30 років, аніж до 30. Він довів, що це можливо.

Це також означає, що якщо тобі 26 років, то ти можеш бути далеким від свого піка. Так я і чекаю – і заради цього працюю", – сказав хавбек Ліверпуля.

Раніше Діогу Жота поділився, кого зі складу національної збірної Португалії він хотів би бачити у Мерсисайді.