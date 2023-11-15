Англія

"Сороки" опинилися у досить скрутному становищі.

Нападник Ньюкасла Каллум Вілсон пропустить через травму підколінного сухожилля не менше шести тижнів, а на захисника Свена Ботмана може очікувати операція, повідомляє видання The Telegraph.

У Ньюкаслі занепокоєні тим, що Ботману може знадобитися хірургічне втручання через проблеми з коліном. Якщо операція все ж відбудеться, то гравець повернеться не раніше лютого. У півзахисника Шона Лонгстаффа проблеми зі щиколоткою, тож його участь у матчі проти Челсі (25 листопада) під питанням.

Нападник Александер Ісак може повернутися до гри після міжнародної паузи. М'язова проблема півзахисника Мігеля Альмірона виявилась не надто серйозною, тож він може повернутися до матчу з Челсі. Нападник Гарві Барнс добре прогресує після травми стопи. Проте, очікується, що він не гратиме принаймні ще місяць.

Півзахисник Елліот Андерсон може повернутися до кінця року, а от повернення захисників Дена Берна і Метта Таргетта, а також нападника Джейкоба Мерфі очікується не раніше середини січня.