Англія

У гравця вдруге у сезоні пошкоджено квадрицепс.

Хорватський центральний півзахисник Манчестер Сіті Матео Ковачич може пропустити до трьох тижнів через травму квадрицепса, повідомляє видання The Athletic.

Як стало відомо раніше, 29-річний гравець пропустить матчі збірної Хорватії проти Латвії та Вірменії. Швидше за все, він також не допоможе Манчестер Сіті у кількох найближчих поєдинках.

Ковачич вже травмував квадрицепс у вересні, у зв'язку з чим пропустив 3 матчі свого клубу. Манкуніанці очікують, що наступного тижня вони дізнаються всі подробиці нового пошкодження хорвата.

У цьому сезоні півзахисник вже взяв участь у 14 матчах Манчестер Сіті у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Едерсон не поїхав до збірної Бразилії, Нунеш покинув розташування збірної Португалії, а Голанд міг травмуватися у товариській грі збірної Норвегії.