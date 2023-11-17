У гравця вдруге у сезоні пошкоджено квадрицепс.
Матео Ковачич, Getty Images
17 листопада 2023, 23:24
Хорватський центральний півзахисник Манчестер Сіті Матео Ковачич може пропустити до трьох тижнів через травму квадрицепса, повідомляє видання The Athletic.
Як стало відомо раніше, 29-річний гравець пропустить матчі збірної Хорватії проти Латвії та Вірменії. Швидше за все, він також не допоможе Манчестер Сіті у кількох найближчих поєдинках.
Ковачич вже травмував квадрицепс у вересні, у зв'язку з чим пропустив 3 матчі свого клубу. Манкуніанці очікують, що наступного тижня вони дізнаються всі подробиці нового пошкодження хорвата.
У цьому сезоні півзахисник вже взяв участь у 14 матчах Манчестер Сіті у всіх турнірах.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Едерсон не поїхав до збірної Бразилії, Нунеш покинув розташування збірної Португалії, а Голанд міг травмуватися у товариській грі збірної Норвегії.