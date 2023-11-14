Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Один з лідерів збірної Хорватії отримав м'язову травму.

Пресслужба збірної Хорватії повідомила, що півзахисник Матео Ковачич пропустить матчі відбору на чемпіонат Європи проти Латвії та Вірменії.

Зазначається, що футболіст Манчестер Сіті отримав м'язову травму.

Нагадаємо, що за два тури до завершення відбору Хорватія посідає третє місце, маючи в активі десять очок. Стільки ж балів має збірна Уельсу. Тим часом збірна Туреччини вже гарантувала собі участь на чемпіонаті Європи.

Хорвати зіграють з Латвією на виїзді 18 листопада, а з вірменами, яких тренує Петраков, 21 листопада.

Раніше наставник хорватів Далич прокоментував турнірну ситуацію.