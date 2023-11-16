Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Футболіст отримав пошкодження та повертається в розташування клубу.

Півзахисник збірної Португалії Матеуш Нунеш покинув табір команди через травму, повідомляє офіційний сайт федерації футболу Португалії. Про строки відновлення не повідомляється.

Футболіст пропустить матчі кваліфікації на чемпіонат Європи проти Ліхтенштейна та Ісландії.

Матч з Ліхтенштейном відбудеться сьогодні. Гра розпочнеться о 21.45. Поєдинок з Ісландією очікується 19 листопада, початок — о 21:45.

Нагадаємо, що Португалія вже забезпечила собі місце на Євро-2024.