Англія

Зірка Ман Сіті зіграє проти найголовнішого суперника в АПЛ.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд у матчі за збірну Норвегії проти Фарерських островів (2:0) пошкодив ногу та не зіграє у наступній відбірковій грі до Євро-2024 з Шотландією, яка відбудеться сьогодні.

Норвезька Федерація футболу заявила, що травма несерйозна і футболіст "дещо обмежений у рухах". Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, гравець Манчестер Сіті буде готовий до протистояння з Ліверпулем. Зустріч відбудеться 25 листопада.

Нагадаємо, що це буде матч між лідерами чемпіонату. Наразі Ман Сіті випереджає мерсисайдців на одне очко.

Додамо, що команда Ерлінга Голанда вже втратила будь-які шанси на пряме потрапляння до Євро-2024.