Зірка Ман Сіті зіграє проти найголовнішого суперника в АПЛ.
ЕРЛІНГ ГОЛАНД - GETTY IMAGES
19 листопада 2023, 16:27
Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд у матчі за збірну Норвегії проти Фарерських островів (2:0) пошкодив ногу та не зіграє у наступній відбірковій грі до Євро-2024 з Шотландією, яка відбудеться сьогодні.
Норвезька Федерація футболу заявила, що травма несерйозна і футболіст "дещо обмежений у рухах". Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, гравець Манчестер Сіті буде готовий до протистояння з Ліверпулем. Зустріч відбудеться 25 листопада.
Нагадаємо, що це буде матч між лідерами чемпіонату. Наразі Ман Сіті випереджає мерсисайдців на одне очко.
Додамо, що команда Ерлінга Голанда вже втратила будь-які шанси на пряме потрапляння до Євро-2024.