Італійський хавбек висловився на адресу завтрашніх суперників.
НІКОЛО БАРЕЛЛА - GETTY IMAGES
19 листопада 2023, 15:40
Півзахисник збірної Італії Ніколо Барелла поділився очікуваннями від вирішального матчу з Україною у кваліфікації Євро-2024.
"Є ситуації, коли ми повинні вдосконалюватися. На міжнародному рівні ви платите високу ціну за помилки.
Це футбол, ми готові. Звичайно, простіше вийти на поле з думками про перемогу, щоб не опинитися в складній ситуації.
В України є чудові гравці. Вони швидкі та з чудовою технікою. Однак на Сан-Сіро ми довели, що їм важко, коли ми тримаємо м‘яч, тому ми повинні прагнути цього", – сказав Барелла в коментарі для Sky Sport.
Нагадаємо, матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.