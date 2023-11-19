Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Італійський хавбек висловився на адресу завтрашніх суперників.

Півзахисник збірної Італії Ніколо Барелла поділився очікуваннями від вирішального матчу з Україною у кваліфікації Євро-2024.

"Є ситуації, коли ми повинні вдосконалюватися. На міжнародному рівні ви платите високу ціну за помилки.

Це футбол, ми готові. Звичайно, простіше вийти на поле з думками про перемогу, щоб не опинитися в складній ситуації.

В України є чудові гравці. Вони швидкі та з чудовою технікою. Однак на Сан-Сіро ми довели, що їм важко, коли ми тримаємо м‘яч, тому ми повинні прагнути цього", – сказав Барелла в коментарі для Sky Sport.

Нагадаємо, матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.