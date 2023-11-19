Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

"Золоте покоління" бельгійців дійсно було дуже потужне.

Півзахисник мадридського Атлетіко бельгієць Аксель Вітсель висловився стосовно "золотого покоління" збірної Бельгії. Його слова наводить Infobae.

"Прикро, що з тією командою, яка у нас була, з Азаром, Лукаком, де Брюйне, ми увійшли до історії Бельгії, але в результаті нічого не виграли.

Зараз приходить нове покоління, побачимо, що буде далі. У нас дуже сильна збірна", — сказав бельгієць.

Востаннє, Аксель Вітсель виходив на поле у футболці збірної Бельгії першого грудня 2022 року на чемпіонаті світу в Катарі у матчі проти Хорватії (0:0). Загалом на рахунку гравця "матрацників" 130 матчів та 12 забитих голів у складі бельгійської національної команди.

Цього сезону, 34-річний півзахисник зіграв за Атлетіко 15 матчів та забив один м'яч.